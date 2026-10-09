यूपी: झाड़ियों की वजह से नहीं लगी थी छात्रा के चेहरे पर चोट, आईआईटी बीएचयू सामूहिक दुष्कर्म केस में सुनवाई

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से दलील दी गई कि पीड़िता के चेहरे पर झाड़ियों की वजह से चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर के बयान और चोट के संबंध में सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। वारदात की रात आरोपियों की लोकेशन बीएचयू परिसर में मिली थी। गवाहों के बयान भी दर्ज हैं। मामले की सुनवाई लगातार चौथे दिन हुई। अब 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

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एडीजीसी मनोज गुप्ता ने अदालत को बताया कि आरोपियों के बीएचयू का छात्र होने या वहां किसी काम से जाने के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। विवेचना के दौरान पीड़िता ने सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की थी। इसके साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध हैं। विज्ञापन



पीड़िता के साथ मौजूद दोस्त के बयान में भी आरोपियों पर अश्लील हरकत करने के आरोप हैं। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी अपने अधिवक्ताओं के साथ अदालत में उपस्थित रहे। पिछली सुनवाई पर अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करते हुए बहस के लिए अगली तिथि निर्धारित की थी। एडीजीसी मनोज गुप्ता ने अदालत को बताया कि आरोपियों के बीएचयू का छात्र होने या वहां किसी काम से जाने के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। विवेचना के दौरान पीड़िता ने सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की थी। इसके साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध हैं।पीड़िता के साथ मौजूद दोस्त के बयान में भी आरोपियों पर अश्लील हरकत करने के आरोप हैं। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी अपने अधिवक्ताओं के साथ अदालत में उपस्थित रहे। पिछली सुनवाई पर अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करते हुए बहस के लिए अगली तिथि निर्धारित की थी।

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