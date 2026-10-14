Varanasi News: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला गया स्ट्राॅन्ग रूम

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विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जिले में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) शुरू हो गई है। तहसील सदर स्थित ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्राॅन्ग रूम खोलकर जांच शुरू की गई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अपर जिलाधिकारी एवं नोडल ईवीएम अमित कुमार भारतीय ने बताया कि जिले में बीईएल के एम-3 मॉडल की उपलब्ध वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट (सीयू) और बैलेट यूनिट (बीयू) की जांच की जा रही है। एफएलसी शुरू करने से पहले सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। उन्होंने बताया कि एफएलसी का काम प्रतिदिन सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक संचालित हो रहा है। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रतिदिन उपस्थित होकर जांच प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।