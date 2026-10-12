वाराणसी: चीनी मांझा के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, अंबियामंडी में करीब 38 किलो बरामद; दो आरोपी गिरफ्तार

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मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

कोतवाली के इंस्पेक्टर दया शंकर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंबियामंडी निवासी मो. जुल्फेकार अहमद (28) और शकील अहमद (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को 11 अक्तूबर की रात करीब 9:30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा। विज्ञापन

कोतवाली के इंस्पेक्टर दया शंकर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंबियामंडी निवासी मो. जुल्फेकार अहमद (28) और शकील अहमद (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को 11 अक्तूबर की रात करीब 9:30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा।

वाराणसी में प्रतिबंधित चीनी मांझा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने अंबियामंडी क्षेत्र में छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से कुल 37.873 किलोग्राम प्रतिबंधित चीनी मांझा बरामद किया। दोनों के खिलाफ कोतवाली थाने में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।