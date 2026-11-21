तनाव मुक्त परीक्षा: जीवन में तनाव स्वाभाविक, इसे सकारात्मक बनाएं विद्यार्थी; बेहतर रिजल्ट का दिया गया मंत्र
कर्दमेश्वर महादेव इंटर कॉलेज कंदवा पूर्वी में अमर उजाला की ओर से तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ता प्रशांत सिंह ने जीवन में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए।
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परीक्षा के दौरान तनाव लेने के बजाय सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। पाठ्यक्रम का नियमित रिवीजन, बेहतर दिनचर्या, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन का आधार बन सकते हैं। जीवन में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सकारात्मक दिशा में लेना चाहिए। यह बातें कर्दमेश्वर महादेव इंटर कॉलेज कंदवा पूर्वी में वक्ता प्रशांत सिंह ने अमर उजाला की ओर से आयोजित तनाव मुक्त परीक्षा कार्यक्रम में कहीं।
कार्यक्रम में करीब 400 विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से बचने और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने के उपाय बताए गए। प्रशांत सिंह ने विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा को लेकर नकारात्मक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या में बदलाव कर पढ़ाई को व्यवस्थित करें। देर रात तक जागने के बजाय समय से सोएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह का समय रिवीजन के लिए बेहतर होता है।
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आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आईने के सामने खड़े होकर विषयों को दोहराने और अभ्यास करने की सलाह भी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि परीक्षा चाहे किसी भी स्तर की हो, विद्यार्थियों को मन में डर नहीं पालना चाहिए। भोजन छोड़कर या हर समय परीक्षा के बारे में सोचकर खुद को परेशान करने के बजाय सकारात्मक सोच रखें।