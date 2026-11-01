खेल की खबरें: तीन मैचों में पांच अंक लेकर पूर्वांचल विवि ने जीता खिताब, नई तकनीक सीखी; वाराणसी में प्रतियोगिता

वाराणसी क्लब और इंपीरियल के बीच होगी खिताबी टक्कर

जिला हॉकी संघ की ओर से खेली जा रही जिलास्तरीय सरदार वल्लभ भाई पटेल मिक्स्ड सेवन ए साइड हॉकी में अपने-अपने मुकाबले में जीत वाराणसी क्लब और इंपीरियल क्लब फाइनल में पहुंच गईं हैं। शुक्रवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में इंपीरियल क्लब ने हॉकी वाराणसी के तत्वावधान में खेली जा रही प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में स्टार क्लब को 3-2 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में वाराणसी क्लब ने रॉयल क्लब को 4-1 से परास्त कर फाइनल तक का सफर तय किया।



डॉ. भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में खेले गए पहले सेमीफाइनल में इंपीरियल क्लब और स्टार क्लब के खिलाड़ियों ने तेज खेल का प्रदर्शन किया। दोनों ही टीमों ने छोटे-छोटे पास के सहारे खेला।



खेल के 10वें मिनट में मोहित गौड़ ने आंचल के सटीक पास पर गोल कर इंपीरियल क्लब को 1-0 की बढ़त दिला दी। दो मिनट बाद स्टार क्लब के मृत्युंजय ने एकल प्रयास से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। हाफ टाइम तक यही स्कोर कायम रहा।



दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने अपनी-अपनी रणनीति में बदलाव किया। 24वें मिनट में इंपीरियल क्लब के गौरव गुप्ता ने पुश शॉट से गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। चार मिनट बाद स्टार क्लब के वंश पटेल ने दर्शनीय गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया।



मैच समाप्त होने से दो मिनट पहले इंपीरियल क्लब की आंचल ने स्लैप हिट से गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी प्रतियोगिता में एक मैच भी न हारने वाली वाराणसी क्लब की टीम ने शुरू से लेफ्ट विंग से रॉयल क्लब के ऊपर आक्रमण किया।



मोनिका गुप्ता ने आठवें मिनट में रिवर्स फ्लिक से गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। 15वें मिनट में रॉयल क्लब के शिवांश ने एकल प्रयास से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। स्कोर बराबर होने के बाद वाराणसी क्लब की टीम ने दोगुने उत्साह से आक्रमण करना शुरू किया।



हाफ टाइम से दो मिनट पहले करन यादव ने प्राची के माइनस पास पर गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। दूसरे हाफ में वाराणसी क्लब की टीम ने सेंटर से आक्रमण की नीति अपनाई। 28वें मिनट में निकिता के क्रॉस पास पर मोनिका गुप्ता ने शानदार गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया। चार मिनट बाद करन यादव ने बेहतरीन स्टिक वर्क दिखाते हुए गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया। मैच समाप्त होने तक यही स्कोर बरकरार रहा।