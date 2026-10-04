खेल की खबरें: मंत्री की मदद और हाथी की सीधी चाल से 10 साल के आरव ने सीनियर खिलाड़ी को हराया

इंडिया रैंकिंग-2 कैरम खिलाड़ी मंतसा का स्वागत

राष्ट्रीय रैंकिंग कैरम टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मंतसा इकबाल का रविवार दोपहर वाराणसी कैरम संघ कार्यालय में स्वागत किया गया। उन्हें इटली में होने वाले विश्व कप कैरम के लिए भारतीय टीम के मुख्य दल में जगह मिली है। मंतसा ने नई दिल्ली में 27 से 29 सितंबर 2026 के बीच टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया था। अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कैरम संघ के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने मंतसा ने एक दशक पहले वाराणसी कैरम संघ से कनिष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपना कैरम खेल जीवन आरंभ किया। वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला कैरम खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम पर पहुंची हैं।



बॉडी बिल्डिंग में वाराणसी का दबदबा

अयोध्या बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप 2.0 में वाराणसी के खिलाड़ियों का दबदबा दिखा। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों ने मांसपेशियों की बनावट, पोजिंग और शारीरिक संतुलन का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि खेल और व्यायाम युवाओं में अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहेंगे।