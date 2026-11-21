शुक्रवार को एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को उड़ान निरस्त होने की सूचना मिलने के बाद दूसरे विकल्प तलाशने पड़े। कुछ यात्रियों ने दूसरी एयरलाइंस के विमानों से मुंबई और पुणे समेत अन्य शहरों के लिए यात्रा की, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त किराया देना पड़ा। तत्काल दूसरी उड़ान उपलब्ध नहीं होने के कारण कई यात्रियों को वापस लौटना पड़ा।



एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विमान नहीं मिलने पर यात्रियों को टिकट की धनराशि वापस मिलने और दूसरे विमान से यात्रा की व्यवस्था को लेकर भी चिंता रही। स्पाइसजेट ने छह महीने तक वाराणसी एयरपोर्ट से अपनी विमान सेवाएं बंद रखी थीं। एक महीने पहले कंपनी ने वाराणसी से दिल्ली और पुणे के लिए उड़ानों का दोबारा संचालन शुरू किया था। 7 नवंबर से फिर से उड़ानें निरस्त होेने का सिलसिला जारी है। सबसे अधिक मुंबई और दिल्ली की उड़ानें निरस्त हुई हैं।