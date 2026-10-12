वाराणसी: चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग, किशन दीक्षित ने डीएम को सौंपा ज्ञापन; आंदोलन की दी चेतावनी

कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से साड़ी कारोबारी सुनील गुजराती की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को सपा युवजन सभा के प्रदेश महासचिव और वाराणसी शहर दक्षिणी के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम ने ज्ञापन लिया। किशन दीक्षित ने चेतावनी दी कि यदि चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।

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