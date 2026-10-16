एमएलसी चुनाव के लिए पदाधिकारी अपने क्षेत्र के बूथों के मतदाताओं से बनाए रखे संपर्क : सपा

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स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव को ध्यान में रखकर सपा ने कार्यालय में बृहस्पतिवार को संगठनात्मक बैठक की। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के बूथों के मतदाताओं से संपर्क करें। स्नातक और शिक्षकों के लिए सपा सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में बताए। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और मतदाताओं से संपर्क साधने पर जोर दिया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें और मतदाताओं से सीधे संपर्क स्थापित करें। मतदाता सूची के सत्यापन और नए मतदाताओं से संपर्क बनाए रखे। उधर, अवनीश यादव विक्की के नेतृत्व में हुई बैठक में मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में राजकुमार यादव, विष्णु शर्मा, अजय चौरसिया, प्रदीप जायसवाल आदि शामिल रहे।