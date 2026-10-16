फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   SP: Party office-bearers should maintain contact with voters at the booths in their respective areas for the MLC elections.

एमएलसी चुनाव के लिए पदाधिकारी अपने क्षेत्र के बूथों के मतदाताओं से बनाए रखे संपर्क : सपा

Fri, 16 Oct 2026 02:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
SP: Party office-bearers should maintain contact with voters at the booths in their respective areas for the MLC elections.
स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव को ध्यान में रखकर सपा ने कार्यालय में बृहस्पतिवार को संगठनात्मक बैठक की। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के बूथों के मतदाताओं से संपर्क करें। स्नातक और शिक्षकों के लिए सपा सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में बताए। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और मतदाताओं से संपर्क साधने पर जोर दिया। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें और मतदाताओं से सीधे संपर्क स्थापित करें। मतदाता सूची के सत्यापन और नए मतदाताओं से संपर्क बनाए रखे। उधर, अवनीश यादव विक्की के नेतृत्व में हुई बैठक में मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में राजकुमार यादव, विष्णु शर्मा, अजय चौरसिया, प्रदीप जायसवाल आदि शामिल रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed