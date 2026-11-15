Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Sonbhadra Assets worth ₹4.18 crore amassed through illegal sand and stone-aggregate trade have been attached

सोनभद्र: अवैध बालू-गिट्टी के कारोबार से बनाई 4.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क, तीन गैंगस्टरों पर कार्रवाई

Sun, 15 Nov 2026 01:27 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: किशन चौबे Updated Sun, 15 Nov 2026 01:27 PM IST
सार

सोनभद्र में अवैध बालू-गिट्टी परिवहन के मामले में पुलिस ने तीन गैंगस्टरों की 4.18 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इसमें जमीन और दो ट्रक शामिल हैं। मामले में जुलाई में नौ आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

 

विज्ञापन
Sonbhadra Assets worth ₹4.18 crore amassed through illegal sand and stone-aggregate trade have been attached
बालू घाट की सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बालू-गिट्टी के अवैध परिवहन से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पुलिस ने तीन गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को अभियान चलाकर आरोपियों और उनके माता-पिता के नाम पर अलग-अलग स्थानों पर खरीदी गई जमीन के साथ दो ट्रकों को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 4.18 करोड़ रुपये बताई गई है।

विज्ञापन


नौ आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार, खनिज बैरियर के सामने से बालू-गिट्टी लदे ट्रकों को पार कराने के लिए आरोपी अधिकारियों की लोकेशन साझा करते थे। इस मामले में नौ लोगों की संलिप्तता सामने आई थी। इसके बाद गत दो जुलाई को तत्कालीन रॉबर्ट्सगंज कोतवाल रामस्वरूप वर्मा की तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में नौ आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन


इन आरोपियों की संपत्ति हुई कुर्क
मामले में चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी निवासी अरमान खान, छोटू यादव उर्फ अनिमेश, रंजीत कुमार उर्फ नेता यादव, अवई निवासी अशोक कुमार पाल, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहिजन कला निवासी बेचू यादव, परही निवासी आरिफ खान, इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी अखिलेश उर्फ धीरज केशरी, ब्रह्मनगर कॉलोनी निवासी दिनेश्वर केशरी उर्फ भोनू और रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के पोखरौध निवासी अनिल कुमार के नाम शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की कार्रवाई में तीन आरोपियों और उनके माता-पिता के नाम पर खरीदी गई जमीन तथा दो ट्रकों को कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 4.18 करोड़ रुपये है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed