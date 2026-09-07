बड़ी कार्रवाई: काशी के क्लबों में खपाई जानी थी 2.10 करोड़ की हेरोइन, आरोपी तस्कर चंदौली से गिरफ्तार

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की वाराणसी यूनिट ने चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर वाराणसी के एक कथित तस्कर अभिषेक सोनकर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.020 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2.10 करोड़ रुपये बताई गई है।

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एएनटीएफ के डिप्टी एसपी राजकुमार त्रिपाठी के अनुसार, टीम को सूचना मिली थी कि अलीनगर क्षेत्र से बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप ले जाई जानी है। सूचना के आधार पर पांच सितंबर को टीम ने गोधना मोड़ स्थित सर्विस रोड पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध युवक वहां पहुंचा, जिसे टीम ने रोककर तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से हेरोइन बरामद होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अभिषेक सोनकर पुत्र प्रकाश सोनकर बताया। वह झोरिया जगदीशपुर, बाबतपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी का रहने वाला है। बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी को अलीनगर पुलिस के सुपुर्द किया गया। उसके खिलाफ अलीनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है।