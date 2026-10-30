उद्घाटन को स्लीपर वंदेभारत तैयार: कल शाम रवाना करेंगे सीएम, रेलमंत्री; डीएम-सीपी ने तैयारियों का जायजा लिया

बनारस स्टेशन पर दो दिन तक 10 ट्रेनों को बदले प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से इसके पीछे प्रशासनिक वजह बताया गया है। 30 अक्तूबर को प्लेटफॉर्म 8 से चलने वाली 12559 शिवगंगा को 7 नंबर से चलाया जाएगा। 12581 बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 22586 गांधीनगर कैपिटल से बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन 6 नंबर से होगा। 15103 गोरखपुर-बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस 6 की जगह 1 से चलेगी।



दूसरे दिन 31 अक्तूबर को 22535 रामेश्वरम-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 26506 बनारस-खजुराहो वंदेभारत ट्रेन का संचालन 8 नंबर की जगह 3 से होगा। 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म 8 की जगह 5 नंबर किया गया है। 20176 आगरा कैंट बनारस वंदेभारत और 20175 बनारस आगरा कैंट बनारस वंदेभारत भी 8 की जगह 1 नंबर से चलेगी। रेलवे की ओर से यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले प्लेटफॉर्म की जानकारी लेने की अपील की गई है।