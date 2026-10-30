फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Sleeper Vande Bharat ready inauguration CM and Railway Minister flag tomorrow evening dm varanasi preparations

उद्घाटन को स्लीपर वंदेभारत तैयार: कल शाम रवाना करेंगे सीएम, रेलमंत्री; डीएम-सीपी ने तैयारियों का जायजा लिया

Fri, 30 Oct 2026 06:03 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 30 Oct 2026 06:03 AM IST
सार

बनारस स्टेशन से स्लीपर वंदेभारत ट्रेन के उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री और रेल मंत्री कल शाम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त बनारस स्टेशन पहुंचे। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए, ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

विज्ञापन
Sleeper Vande Bharat ready inauguration CM and Railway Minister flag tomorrow evening dm varanasi preparations
दिल्ली जाने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी से नई दिल्ली तक चलने वाली देश की दूसरी स्लीपर वंदेभारत उदघाटन के लिए तैयार है। लोहता यार्ड में खड़ी ट्रेन को 31 अक्तूबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव बनारस स्टेशन से शाम 4 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीएम और पुलिस आयुक्त ने बनारस स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आशीष जैन से जानकारी भी ली। 

विज्ञापन


वाराणसी से नई दिल्ली तक ट्रेन का नंबर 27421 जबकि नई दिल्ली से वाराणसी का नंबर 27422 है। वाराणसी से रात 8.50 बजे से चलकर अगले दिन सुबह 6.10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से वापसी में रात 9.40 बजे चलकर वाराणसी में 7.10 बजे आएगी। इधर, बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मंच बनाने के साथ ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

बनारस स्टेशन पर 10 ट्रेनों का बदला प्लेटफॉर्म, एक नंबर से चलेगी

बनारस स्टेशन पर दो दिन तक 10 ट्रेनों को बदले प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से इसके पीछे प्रशासनिक वजह बताया गया है। 30 अक्तूबर को प्लेटफॉर्म 8 से चलने वाली 12559 शिवगंगा को 7 नंबर से चलाया जाएगा। 12581 बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 22586 गांधीनगर कैपिटल से बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन 6 नंबर से होगा। 15103 गोरखपुर-बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस 6 की जगह 1 से चलेगी। 

दूसरे दिन 31 अक्तूबर को 22535 रामेश्वरम-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 26506 बनारस-खजुराहो वंदेभारत ट्रेन का संचालन 8 नंबर की जगह 3 से होगा। 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस, 12582 नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म 8 की जगह 5 नंबर किया गया है। 20176 आगरा कैंट बनारस वंदेभारत और 20175 बनारस आगरा कैंट बनारस वंदेभारत भी 8 की जगह 1 नंबर से चलेगी। रेलवे की ओर से यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले प्लेटफॉर्म की जानकारी लेने की अपील की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed