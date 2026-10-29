वाराणसी में तेंदुआ प्रकरण: बारिश के कारण नहीं चला सर्च अभियान, दो स्कूल बंद; अफवाहों से वन विभाग हलकान

मौसम खराब होने और बारिश के चलते बृहस्पतिवार को जमीनी पड़ताल नहीं हो सकी। इलाके में बढ़ते डर का असर शिक्षण संस्थानों पर भी पड़ा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के बाद छावनी परिषद के विद्यालय को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है।



तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी के लिए वन विभाग की टीम की 24×7 ड्यूटी लगाई गई है। जिन मार्गों पर लोगों द्वारा बताया गया है उन सड़कों पर भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज़ पर भी नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों से अपील है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें तथा सतर्कता बरतें, अफवाहें न फैलाएं। - निधि चौहान, डीएफओ