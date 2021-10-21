Varanasi News: लाल फूलों, लाल चुनरी और आभूषणों से स्कंदमाता का शृंगार, 17 घंटे हुए दर्शन

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ब्रह्म मुहूर्त में मां स्कंदमाता की मंगला आरती के बाद मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। पट खुलते ही मंदिर परिसर मां दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा। मां का लाल फूलों, लाल चुनरी और आभूषणों से शृंगार कर आरती की गई। भक्तों की सुविधा के लिए मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारें लगी थीं। मंदिर से लेकर मुख्य मार्ग तक माला-फूल और प्रसाद की अस्थायी दुकानें सजी थीं। रात 11 बजे के बाद शयन आरती तक भक्तों की भीड़ रही।शास्त्रों के अनुसार, देवी के इस स्वरूप की पूजा से भक्तों की सभी सद्कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं, नगर के प्रमुख मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। दुर्गाकुंड दुर्गा मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, चौसट्ठी मंदिर, संकठा मंदिर, शैलपुत्री मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर और नवदुर्गा मंदिर आदि में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालु पहुंचे।