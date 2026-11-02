यूपी: पूर्वांचल में अवैध असलहों की साइलेंट डिलीवरी, मुंगेर के लोहे से लेकर एमपी का ब्रांडेड तड़का

सोशल मीडिया पर पिस्टल से भौकाल, गैंगस्टर लेते हैं 9 एमएम

एसटीएफ के अनुसार युवाओं में टशन और सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए 32 बोर की 7.65 एमएम पिस्टल पहली पसंद बनी हुई है। यह पिस्टल देखने में असली और इंपोर्टेड लगती हैं, जिसके कारण इसकी मांग सबसे ज्यादा है।.32 बोर का पिस्टल 25 से 45 हजार तक, यह पैंट की जेब या कमर में छिपाने में आसान होती है। आधुनिक लुक और 6 से 10 राउंड की मैगजीन क्षमता होती है।.315 बोर का तमंचा 3 हजार से 7 हजार में बिकता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्धता, सस्ता और कारतूस आसानी से मिलना। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व और लूट, छिनैती के लिए इस्तेमाल होता है। 9 एमएम पिस्टल, रिवाल्वर का इस्तेमाल भाड़े पर हत्या, बड़े भू माफिया, पेशेवर अपराधियों द्वारा किया जाता है। 70 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक इसकी बिक्री होती है।