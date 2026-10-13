Varanasi News: भीमचंडी में शतचंडी महायज्ञ शुरू, परिक्रमा को उमड़े श्रद्धालु

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पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दूसरे पड़ाव भीमचंडी में रविवार को काशी सेवा शोध समिति की ओर से 22वें शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। नौ दिवसीय महायज्ञ में यज्ञ मंडप की परिक्रमा और आरती में शामिल होने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महायज्ञ के आयोजक एवं यजमान ठाकुर प्रसाद सिंह ने बताया कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को बनाए रखने के उद्देश्य से समिति की ओर से हर वर्ष शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। महायज्ञ 19 अक्तूबर तक चलेगा। 20 अक्तूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। संवाद