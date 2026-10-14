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Varanasi News: निर्माण कार्य रुकवाने और एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, सात नामजद

Wed, 14 Oct 2026 01:34 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:34 AM IST
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Seven people have been named for stopping construction work and demanding extortion money of Rs 1 crore.
वाराणसी। सिकरौल में निर्माणाधीन परियोजना का काम रुकवाने, मजदूरों से मारपीट और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने वन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रतिनिधि रजनीश चौरसिया की तहरीर पर भू-स्वामी समेत सात नामजद और 10-12 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की। रजनीश के मुताबिक, सिकरौल में 0.221 हेक्टेयर जमीन पर कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा है। 27 नवंबर 2012 को भू-स्वामी पक्ष के साथ पंजीकृत डेवलपर एग्रीमेंट हुआ था। इसमें कंपनी का 60 और भू-स्वामी पक्ष का 40 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया था। आरोप है कि निर्माण शुरू होने के बाद भू-स्वामी पक्ष ने काम में बाधा डालनी शुरू कर दी और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। पहले भी दबाव बनाकर रकम वसूलने का आरोप लगाया गया है।
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कंपनी के अनुसार, विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय में मुकदमा है। न्यायालय से कंपनी के पक्ष में स्थगनादेश होने के बावजूद निर्माण कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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