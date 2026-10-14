Varanasi News: निर्माण कार्य रुकवाने और एक करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, सात नामजद

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कंपनी के अनुसार, विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय में मुकदमा है। न्यायालय से कंपनी के पक्ष में स्थगनादेश होने के बावजूद निर्माण कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो