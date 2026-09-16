Varanasi News: ललिता घाट से गंगाजल लेकर बाबा का जलाभिषेक करेंगे सेवा यात्री

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क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नवरतन राठी ने बताया कि 17 सितंबर को कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक एवं सांसद वीडी शर्मा काशी में और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी वडनगर में सेवा यात्रियों के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। रुद्राक्ष से निकलने के बाद सेवा यात्रियों का वाराणसी की सीमा तक लगभग दस स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया जाएगा। यात्रा को लेकर इन स्थानों पर तैयारियां की जा रही हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा का एक माह का ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। काशी से वडनगर तक निकलने वाली बाइक यात्रा इसी अभियान का प्रमुख हिस्सा है। गंगा जल से भरे कलश, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, डमरुओं की गूंज और शंखनाद के बीच शुरू होने वाली यह यात्रा काशी की धार्मिक आस्था को सेवा और संकल्प के संदेश से जोड़ेगी।

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ललिता घाट से 51 सेवा यात्री (बाइकर्स) गंगा जल भरकर डमरू दल की गूंज और शंखनाद के बीच बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। गंगाजल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष अनुष्ठान होंगे।