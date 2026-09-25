सेवा संकल्प टी-20 ट्रॉफी: छह राज्यों की छह टीमों के 96 दिव्यांग क्रिकेटर सिगरा स्टेडियम में लगाएंगे चौके-छक्के

अखिल भारतीय टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता सिगरा के डॉ संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली जाएगी। पीएम मोदी जन्म दिवस सेवा संकल्प क्रिकेट ट्रॉफी में छह राज्यों के 96 क्रिकेटर स्टेडियम में चौके-छक्के लगाएंगे। प्रतियोगिता नौ से 11 अक्तूबर तक खेली जाएगी।

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ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव डॉ. संजय चौरसिया ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और विदर्भ (महाराष्ट्र) की टीमें खेलेंगी। प्रतियोगिता के लिए छह टीमों ने पंजीकरण करा लिया है।प्रतियोगिता को 25 मैच ऑफिशियल संपन्न कराएंगे। ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. उत्तम ओझा ने बताया कि खेल से टीम भावना के अलावा संघर्ष करने का जज्बा पैदा होता है। दिव्यांग खिलाड़ी बहुत मुश्किल से जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा कराने के लिए प्रतियोगिता कराई जा रही है। काशी क्षेत्र अध्यक्ष अशोक चौरसिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग सेल की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराई जाएगी।