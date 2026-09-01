Varanasi News: गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे स्वयं सहायता समूह

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इसमें विकासखंड की 62 ग्राम पंचायतों से समूह सखी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने हिस्सा लिया।बैठक की अध्यक्षता कर रहे बीएमएम रामअवध यादव ने समूहों के संचालन और बैंकिंग प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक मंच पर लाकर रोजगार से जोड़ना है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्डधारक परिवारों की महिलाओं को समूहों से जोड़ने के साथ सिलाई-कढ़ाई, पशुपालन, मसाला उद्योग, ब्यूटी पार्लर और कृषि आधारित छोटे उद्योगों के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं को बीसी सखी, लखपति दीदी और बैंक सखी जैसी योजनाओं से जोड़कर गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।