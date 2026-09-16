रक्षामंत्री का वाराणसी दौरा: राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर बढ़ाई सुरक्षा, अधिकारियों ने दिए निर्देश

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बुधवार शाम 6:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एयरपोर्ट सिक्योरिटी लायजन की बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की।

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अधिकारियों ने वीवीआईपी आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आपात स्थिति से निपटने, फायर सेफ्टी, मेडिकल इमरजेंसी और एयरपोर्ट संचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। विज्ञापन



रक्षामंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए संबंधित विभागों को अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिया। अधिकारियों ने वीवीआईपी आगमन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आपात स्थिति से निपटने, फायर सेफ्टी, मेडिकल इमरजेंसी और एयरपोर्ट संचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।रक्षामंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए संबंधित विभागों को अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिया।

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