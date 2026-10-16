Varanasi News: कृषक मेले में वैज्ञानिकों ने किया किसानों का मार्गदर्शन, सम्मानित हुए किसान

विज्ञापन



कृषि विज्ञान केंद्र, वाराणसी के वैज्ञानिक डॉ. सर्वजीत और डॉ. मनीष पांडेय ने बागबानी की फसलों की वैज्ञानिक खेती और उन्नत उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी। महिला कृषक संजू यादव ने पशुपालन के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करने और आजीविका में सुधार के अपने अनुभव साझा किए। समापन सत्र में उप कृषि निदेशक (शोध) शिव कुमार ने किसानों को खेती की नई तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल, सहायक निदेशक (खाद) राज कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा, सहायक निदेशक (मिट्टी परीक्षण) स्नेह प्रभा, भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक यादव और राष्ट्रीय बीज निगम के सहायक महाप्रबंधक योगेंद्र यादव मौजूद रहे। संचालन डॉ. दुर्गेश सिंह ने किया।

विज्ञापन

संभागीय कृषि परीक्षण और प्रदर्शन केंद्र, वाराणसी में कृषक मेले का आयोजन हुआ। उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल के मार्गदर्शन में एक दिवसीय कृषक ज्ञान संगोष्ठी और किसान मेले में कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों, महिला कृषकों, किसानों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान दिवस के मौके पर कृषि-क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने श्रीअन्न की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने रबी अभियान के तहत गेहूं, चना, मटर, मसूर और सरसों के बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की जानकारी दी।