तीन सितंबर को वाराणसी में स्कूल बंद: इन कक्षाओं पर लागू होगा डीएम का निर्देश, बारिश का अलर्ट; जानें अपडेट
वाराणसी में अत्यधिक बारिश और अतिवृष्टि के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर तीन सितंबर को कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। कई स्कूलों में राहत शिविर भी बनाए गए हैं।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
वाराणसी जिले में लगातार हो रही अत्यधिक बारिश और अतिवृष्टि के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर तीन सितंबर को कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को कार्यालय आदेश जारी कर जिले के सभी संबंधित विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। आदेश सभी परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, आईसीएसई, सीबीएसई समेत अन्य बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों पर लागू होगा।
जिला प्रशासन ने बारिश के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जिले के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर के चलते तटवर्ती और निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की आवाजाही को रोकने के लिए एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है।
हालांकि, विद्यालय बंद रहने के बावजूद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्हें आधार, डीबीटी, यू-डायस समेत अन्य विभागीय कार्यों का संपादन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
वहीं, जिले के कई स्कूलों में प्रशासन की ओर से राहत शिविर भी बनाए गए हैं। बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को जरूरत पड़ने पर इन शिविरों में ठहराने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। स्कूलों को राहत कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के कारण भी बच्चों की कक्षाएं संचालित करना मुश्किल है।
जिला प्रशासन की ओर से मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से भी अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। स्कूलों में अवकाश का निर्णय भी इसी एहतियाती व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है।