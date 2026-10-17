संस्कृत विवि: कुलपति बोले- रोजगारपरक शिक्षा और महिला सशक्तीकरण से बनेगा आत्मनिर्भर भारत

आजीविका, रोजगारपरक शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण के प्रमुख आधार हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, व्यावहारिक दक्षता और सृजनात्मक क्षमता का विकास करना भी है।

विज्ञापन





यह बातें शुक्रवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहीं। हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी में आजीविका परामर्श व रोजगार और महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आजीविका केवल अर्थोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।