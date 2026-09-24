रोपवे : 3.85 किमी लंबे कॉरिडोर में पांच स्टेशन और 29 टावर, 94.35 फीसदी काम पूरा; स्टेशनों पर फिनिशिंग बाकी

अब फिनिशिंग के बाद परीक्षण

परियोजना के निर्माण का अधिकांश हिस्सा पूरा होने के बाद अब स्टेशनों को यात्रियों के लिए तैयार करने पर जोर है। लिफ्ट, एस्केलेटर, सुरक्षा व्यवस्था, टिकटिंग और अन्य यात्री सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद रोपवे प्रणाली का परीक्षण और सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण चरण होंगी। करीब 94 फीसदी काम पूरा होने के बाद अब नजर इस बात पर है कि बचे हुए छह फीसदी से भी कम काम को कितनी तेजी से पूरा किया जाता है। यदि तय गति से काम आगे बढ़ा तो नवंबर तक काशी के इस बहुप्रतीक्षित रोपवे के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद संचालन की दिशा में अगला चरण शुरू होगा।