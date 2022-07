{"_id":"62db92859631a52a6c4a6102","slug":"roads-of-varanasi-are-safest-in-up-accidents-reduced-by-51-percent-in-last-six-months","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP News: वाराणसी की सड़कें यूपी में सबसे ज्यादा सुरक्षित, बीते छह माह में 51 फीसदी घटे जानलेवा हादसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विस्तार

वाराणसी कमिश्नरेट में बीते कई वर्षों से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राहत भरी खबर है। ट्रैफिक निदेशालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक, वाराणसी कमिश्नरेट की सड़कें प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह माह में जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं में 51.28 जबकि मृतकों की संख्या में 52.28 फीसदी की कमी आई है।

दोबारा से ब्लैक स्पॉट का होगा चिन्हीकरण उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य था सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, घायल व्यक्तियों और सड़क हादसों में मृत्यु दर में कमी लाना। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए बहुआयामी कार्य योजना बनाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

उसी ब्लू प्रिंट पर काम करते हुए वाराणसी कमिश्नरेट के यातायात विंग के प्रभारी एडीसीपी ट्रैफिक दिनेश पुरी और उनकी टीम ने पूरे मनोयोग से कार्य करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि अब और मजबूती से योजना बनाकर काम करने के लिए शीघ्र ही बैठक होगी। दोबारा से ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण इत्यादि पर काम शुरू किया जाएगा।

विज्ञापन

Roads of Varanasi are safest in UP accidents reduced by 51 percent in last six months

वहीं घायलों की संख्या में 39.96 फीसदी कमी आई है। इसका कारण ये है कि एक तरफ खस्ताहाल सड़कों की स्थिति सुधरी है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी हादसों को रोकने के प्रयास किए। सड़क सुरक्षा महाअभियान में साल के पहले छह माह के आंकड़ों के अनुसार वाराणसी कमिश्नरेट का कार्य प्रशंसनीय है।पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि सड़क हादसों में कमी आई है। यह हमारे लिए सुखद एहसास है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले, हेलमेट की सख्ती, यातायात नियमों का पालन, ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण सहित कई अभियान चलाए। इससे वाराणसी में हादसे कम हुए हैं।