बहन की शादी का निमंत्रण बांटने निकले दो दोस्तों के लिए पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार काल बन गई। गाजीपुर के सिधौना स्थित हाईवे तिराहे के पास बाइक सवार दोनों युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे नारायण साहनी (29) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे गौतम यादव (27) गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

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