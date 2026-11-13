शोध: पूर्वांचल के युवाओं का चेहरा गोल, यूरोपीय लोगों से मैचिंग नहीं; छात्राओं से बड़ा है छात्रों का चेहरा

पूर्वांचल के युवाओं के चेहरे की बनावट यूरोपीय और पहाड़ी इलाकों से अलग है। आईएमएस बीएचयू के एक शोध में पूर्वांचल के युवाओं का चेहरा गोलाकार और संतुलित पाया गया है। ये यूरोप की मेसोप्रोसोपिक आबादी के लंबे और हिमालय के बहुत लंबे चेहरों से बिल्कुल अलग है। वहीं, लड़कों का फेशियल इंडेक्स लड़कियों के मुकाबले ज्यादा है।

विज्ञापन

आईएमएस बीएचयू के एनाटॉमी विभाग और फॉरेंसिक विज्ञान की ओर से 200 मेडिकल छात्रों पर शोध में पाया गया कि 34.5 फीसदी युवाओं का चेहरा गोल और संतुलित है। 28.5 फीसदी के चेहरे चौड़े मिले हैं। 15 फीसदी का लंबा चेहरा, 11 फीसदी का अत्यधिक चौड़ा और 11 फीसदी का अत्यधिक लंबा चेहरा था। इस शोध से इतर यूरोप और खासकर सर्बियाई इलाकों में लंबे चेहरे वालों की आबादी 81.7 फीसदी है।वहीं हिमाचल की जनजातीय आबादी में 93.5 फीसदी लोगों का चेहरा हाइपर लेप्टोप्रोसोपिक यानी अत्यधिक लंबे होते हैं। यह अध्ययन 'क्यूरियस' जर्नल में प्रकाशित हुआ है, जिसे डॉ. उमेश चौधरी, डॉ. मो. जावेद अख्तर, डॉ. मयंक गुप्ता, डॉ. रघुनाथ एस. मोरे और डॉ. आनंद मिश्रा की ओर किया गया है।