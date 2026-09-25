{"_id":"6ab65ae066f8da3d2003ab7b","slug":"ramnagar-ramlila-start-verses-from-manas-to-resonate-in-glow-of-torches-in-varanasi-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामनगर रामलीला की शुरुआत: मशाल की रोशनी में गूंजेंगी मानस की चौपाइयां, एक महीने तक राममय रहेगा रामनगर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अगर आप त्रेता युग को महसूस करना चाहते हैं, उस युग की सबसे विशिष्ट घटना का साक्षात्कार करने का मन है तो काशी के रामनगर आइए। उठाइए एक पीढ़ा, साथ रखिये रामचरितमानस की पोथी और एक टॉर्च। बारिश से बचने के जतन के साथ चले आइए और यहां पूरे माह तक ठौर बना लीजिए। यकीन मानिए आपको त्रेता युग में होने का आनंद मिलेगा। यह सब अनुभूतियां आपको शुक्रवार से शुरू हो रही रामनगर की रामलीला में मिलेंगी। विज्ञापन



इस लीला में न कोई बनावटीपन दिखेगा और न तड़क-भड़क। रात के अंधेरे में महताबी लाल-पीली-श्वेत रोशनी या फिर तीसी के तेल से जलती मशाल की रोशनी में लीला दिखेगी। लाउडस्पीकर के बिना मानस की चौपाइयां-संवाद मौलिक रूप में हर कानों में मिश्री घोलती रहेगी। विज्ञापन



हजारों श्रद्धालुओं को पात्रों के सीधे संवाद सुनने का सुखद अनुभव होगा। भक्तों के कंधे पर सवार होकर राम-सीता, लक्ष्मण-हनुमान लीला स्थल की ओर तो शाही परिवार किले की चहारदीवारी से बाहर प्रभु वंदन के लिए निकलेंगे। इस लीला के साथ लीला शिवपुर और जाल्हूपुर की प्राचीन रामलीला भी शुरू हो रही है। इस लीला में न कोई बनावटीपन दिखेगा और न तड़क-भड़क। रात के अंधेरे में महताबी लाल-पीली-श्वेत रोशनी या फिर तीसी के तेल से जलती मशाल की रोशनी में लीला दिखेगी। लाउडस्पीकर के बिना मानस की चौपाइयां-संवाद मौलिक रूप में हर कानों में मिश्री घोलती रहेगी।हजारों श्रद्धालुओं को पात्रों के सीधे संवाद सुनने का सुखद अनुभव होगा। भक्तों के कंधे पर सवार होकर राम-सीता, लक्ष्मण-हनुमान लीला स्थल की ओर तो शाही परिवार किले की चहारदीवारी से बाहर प्रभु वंदन के लिए निकलेंगे। इस लीला के साथ लीला शिवपुर और जाल्हूपुर की प्राचीन रामलीला भी शुरू हो रही है। विज्ञापन विज्ञापन

रामनगर की दूरी को देखकर शुरू की शिवपुर की रामलीला

शिवपुर रामलीला भी करीब 90 साल पुरानी है। लीला के पूर्व रामलीला समिति एक गहरी धार्मिक परंपरा का निर्वहन करता है। समिति के पदाधिकारी व सदस्य पंचक्रोशी परिक्रमा के चौथे पड़ाव पर स्थित ऐतिहासिक पांचों पांडव महादेव मंदिर पहुंचते हैं और रामलीला का विवरण व निमंत्रण देकर पूजन करते हैं। यह परंपरा को पीढ़ियों से चली आ रही है। बुजुर्ग लालचंदन यादव व नंगू यादव ने बताया कि तब भी रामनगर की लीला प्रसिद्ध थी। मगर, इतना दूर पड़ता था कि लोगों ने सोचा कि क्यों न यहां पर लीला शुरू की जाए। यहां बृहस्पतिवार को मुकुट पूजा हुई। शुक्रवार से लीला शुरू होगी।