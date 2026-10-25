रामलीला: सिंहासन पर विराजे श्रीराम, काशीराज परिवार ने जमीन पर बैठकर झुकाया सिर; श्री रामचंद्र के जयकारे

रामलीला के 29वें दिन शनिवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के भव्य राज्याभिषेक का मंचन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। जिस रामराज्य की प्रतीक्षा सदियों से थी, वह दृश्य जीवंत होते ही संपूर्ण अयोध्या नगरी और रामनगर मैदान प्रभु श्री रामचंद्र के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।

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भरत द्वारा खड़ाऊं रखकर राजकाज चलाने के त्याग का कालखंड पूर्ण हुआ और अपने वास्तविक स्वामी को पाकर अयोध्या का राजसिंहासन भी सुशोभित हो गया। र अयोध्यावासियों ने घर-घर घी के दीप जलाकर रातभर उत्सव मनाया।लीला प्रसंग के अनुसार, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सूर्य के समान दैदीप्यमान दिव्य सिंहासन मंगवाया। श्रीराम ने गुरु चरणों में प्रणाम कर देवी सीता के साथ सिंहासन ग्रहण किया। वैदिक मंत्रोच्चार और स्वस्तिवाचन के बीच गुरु वशिष्ठ ने प्रभु का तिलक कर राज्याभिषेक किया।राज्याभिषेक के बाद काशीराज परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए डॉ. अनंत नारायण सिंह व राजपरिवार के सदस्यों ने राजा राम के समक्ष नजर (भेंट) अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा दी गई। प्रभु राम ने लंका विजय में सहयोगी रहे अपने वनवासी मित्रों और वानर वीरों को पास बुलाकर उनके समर्पण की सराहना की तथा वस्त्र-आभूषण भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी।