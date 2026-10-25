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Varanasi News: राजस्थानी ब्राह्मण मंडल ने किया डांडिया कार्यक्रम

Sun, 25 Oct 2026 02:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:44 AM IST
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Rajasthani Brahmin Mandal organized a Dandiya event
शारदीय नवरात्र के समापन पर राजस्थानी ब्राह्मण मंडल ने शनिवार को महमूरगंज स्थित लाॅन में डांडिया और गीत-संगीत का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान लोगों ने डांडिया खेला। मुख्य अतिथि डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने गणेश स्तुति और मेरा दिल भैया अब तेरा हो गया... गीत से सबका मन मोह लिया। डॉ. अमलेश शुक्ला ने नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम... गाया, जबकि लोक गायिका स्नेहा अवस्थी ने डांडिया और फिल्मी गीतों से सभी को झुमाया। संस्था के पदाधिकारियों ने कलाकारों व अतिथियों का स्वागत लजीज व्यंजनों, स्मृति चिह्न और पुष्पगुच्छ देकर किया। पंकज राय, वीरेंद्र वीर, विजय शाह और विवेक ने संगत की। डांडिया प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया।
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