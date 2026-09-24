काशी में 30 मिमी बारिश: दिन का सबसे ज्यादा तापमान 27 डिग्री, बिजली गिरने से एक मकान की छत ध्वस्त; काफी नुकसान

ओडिशा में बने अर्नब चक्रवात के असर से अगले एक से दो दिन में काशी समेत पूर्वांचल के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पतिवार को काशी में अलसुबह से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। दिनभर रुक-रुककर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं अखरी में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक मकान की छत और बिजली के कई उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए।

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अखरी निवासी और पार्वती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गोपाल पांडेय के घर की छत पर बृहस्पतिवार को बारिश के दौरान बिजली गिर गई। तेज आवाज के साथ गिरी बिजली से छत का बीम क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा घर में लगा एसी, सोलर पैनल, इन्वर्टर और सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर समेत कई बिजली उपकरण जलकर खराब हो गए। बिजली गिरने की घटना से परिवार में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।