वाराणसी: त्योहारों पर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, दीपावली, छठ पर यात्रियों को होगी राहत; जान लें समय और तारीख

चंडीगढ़-पटना जंक्शन विशेष ट्रेन संख्या 04512 एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी। वहीं पटना जंक्शन-चंडीगढ़ विशेष ट्रेन संख्या 04511 दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। चंडीगढ़ से रात 11.35 बजे चलकर यह ट्रेन अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई होते हुए अगले दिन शाम 4.35 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए रात 9.15 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।



इसके अलावा फिरोजपुर कैंट-पटना जंक्शन विशेष ट्रेन छह अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। फिरोजपुर कैंट से दोपहर 12 बजे रवाना होकर ट्रेन अगले दिन दोपहर 12.40 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, रघुनाथपुर, आरा और दानापुर होते हुए शाम 6.35 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना से रात 8.20 बजे चलकर अगले दिन रात 12.50 बजे वाराणसी पहुंचेगी।