रेल यात्री परेशान: रात की ट्रेन भोर, सुबह वाली दोपहर में पहुंची रेलवे स्टेशन; घर लौटने वालों की उमड़ी भीड़

कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास चौरीचौरा एक्सप्रेस (15003) के चार एसी कोच पटरी से उतरने और मिर्जापुर-झिंगुरा रेलखंड पर निर्माणाधीन ट्रैक की मिट्टी धंसने से प्रभावित रेल यातायात का असर दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी देखने को मिला। नई दिल्ली और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आने वाली 11 ट्रेनें देरी से वाराणसी और बनारस स्टेशन पर पहुंची।

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इसमें 50 मिनट से लेकर 8 घंटे तक देरी से ट्रेनों के पहुंचने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति यह रही कि 11 नवंबर की देर रात 12 बजे आने वाली चौरीचौरा एक्सप्रेस की चार बोगियों को छोड़कर 12 नवंबर की भोर में 2.15 बजे वाराणसी जंक्शन पर ट्रेन आई जबकि पटरी से उतरी चार बोगियों को स्पेशल ट्रेन से जोड़ा गया तो किसी तरह ट्रेन बृहस्पतिवार सुबह 4 बजे पहुंची।