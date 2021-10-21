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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Quiz in memory of Firaq Gorakhpuri; Mantasha and Rohit emerge as winners.

Varanasi News: फिराक गोरखपुरी की याद में क्विज, मंतशा-रोहित विजेता

Fri, 18 Sep 2026 12:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:29 AM IST
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Quiz in memory of Firaq Gorakhpuri; Mantasha and Rohit emerge as winners.
वाराणसी। प्रख्यात आलोचक फिराक गोरखपुरी की याद में डीएवी पीजी कॉलेज के उर्दू विभाग में क्विज हुआ। उर्दू एसईसी और उर्दू एईसी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मंतशा बीबी (उर्दू) और रोहित चौधरी (हिंदी) विजेता बने। मोहम्मद हमजा (दर्शनशास्त्र) ने दूसरा और हिमांशु कुमार (उर्दू) ने तीसरा स्थान हासिल किया। डीएवी पीजी कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मिश्री लाल ने पुरस्कार वितरण के दौरान सफल छात्र-छात्राओं को मेडल और प्रमाण-पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। ब्यूरो
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