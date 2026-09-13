काशी में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ: मंदिरों की आय को लेकर कही बड़ी बात, हिंदू बोर्ड का भी जिक्र; व्यक्त किए विचार

प्रखर वक्ता एवं चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि देश के मंदिरों से प्राप्त धन पर सरकार का नियंत्रण अथवा उसका सरकारी उपयोग किए जाने के बजाय हिंदू समाज को अपने धार्मिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ‘हिंदू बोर्ड’ जैसी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। वह सिगरा स्थित एक होटल में मंदिरों की आय, धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता और समाज के जरूरतमंद वर्गों के कल्याण से जुड़े विषयों पर आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे।

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कुलश्रेष्ठ ने कहा कि मंदिरों से प्राप्त धन का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका उपयोग गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की सेवा एवं कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब परिवारों की सहायता और अन्य सामाजिक सरोकारों के माध्यम से धार्मिक संस्थानों से प्राप्त संसाधनों को समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगाया जा सकता है।