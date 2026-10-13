Varanasi News: कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन, राहुल गांधी के नाम की रखीं चूड़ियां

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महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता राजेश सिंह और महानगर अध्यक्ष पूजा दीक्षित ने कहा कि जेएनयू में 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कांग्रेस के लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर भी तंज कसा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित अभद्रता के मामले में भी कांग्रेस नेतृत्व ने उचित रुख नहीं अपनाया। महिला कार्यकर्ताओं ने इन मामलों में कार्रवाई की मांग उठाई। लहुराबीर स्थित आजाद पार्क पर मौजूद भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कांग्रेस पर महिला विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अपने सम्मान के मुद्दे पर जागरूक हैं और ऐसे मामलों में जवाबदेही की मांग कर रही हैं। प्रदर्शन में नम्रता चौरसिया, साधना वेदांती, प्रमील पांडेय, सीता रानी मिश्रा, यशोधरा दीक्षित, नेहा कक्कड़, सपना सिंह, ममता सिंह, श्रद्धा तिवारी आदि मौजूद रहीं।