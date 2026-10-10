Varanasi News: प्रो. शैलेश कुमार मिश्र जननायक चंद्रशेखर विवि की कार्यपरिषद के सदस्य नामित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:35 AM IST
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वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभागाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकाय प्रमुख प्रो. शैलेश कुमार मिश्र को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की कार्यपरिषद में सदस्य (सामान्य) नामित किया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम बोबडे की ओर से 6 अक्तूबर को पत्र जारी कर सूचना दी गई है। यह आदेश नामांकन पत्र जारी होने की तिथि से दो साल या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। प्रो. शैलेश कुमार मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष और छात्र कल्याण संकाय प्रमुख सहित महत्वपूर्ण शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त की। ब्यूरो
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