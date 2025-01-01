Varanasi News: फिल्म हनुमान अंश के निर्माता विशाल चतुर्वेदी, गायक साधु तिवारी ने राज्यमंत्री से की मुलाकात

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वाराणसी। बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश की टीम ने शनिवार को आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु से मुलाकात कर फिल्म की विषयवस्तु और निर्माण यात्रा की जानकारी दी। मंत्री ने टीम का सम्मान करते हुए फिल्म को युवा पीढ़ी को बाबा के विचारों से जोड़ने वाला प्रयास बताया। फिल्म की टीम ने मंत्री को बताया कि हनुमान अंश में नीब करोली बाबा के जीवन, उनके आध्यात्मिक दर्शन, प्रेम, करुणा और मानव सेवा के संदेश को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। बाबा के जीवन से जुड़े प्रेरणादायी प्रसंगों और विचारों को फिल्म के माध्यम से व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश है। मुलाकात के दौरान मंत्री ने निर्माता विशाल चतुर्वेदी, गायक साधु तिवारी और कलाकार पीयूष नागौर को अंगवस्त्रम, स्मृति चिह्न एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। ब्यूरो