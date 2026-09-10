विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज: 22 जिलों के निर्वाचन अफसरों को आज मिलेगा ईवीएम का प्रशिक्षण, दी जाएगी जानकारी

प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिकारियों और सुपरवाइजर को ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया से परिचित कराना है। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले उनकी तकनीकी जांच और तैयारियों का चरण महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को एफएलसी से संबंधित प्रक्रिया, निगरानी और व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बृहस्पतिवार की शाम वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद दोनों अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया। शुक्रवार को दोनों अधिकारी सर्किट हाउस में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले जिलों में वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के 22 जिलों के अधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद होंगे।