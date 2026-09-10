विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज: 22 जिलों के निर्वाचन अफसरों को आज मिलेगा ईवीएम का प्रशिक्षण, दी जाएगी जानकारी
छह मंडलों के 22 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को शुक्रवार को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में पहली बार फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) प्रक्रिया को लेकर अधिकारी जुटेंगे। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बृहस्पतिवार शाम वाराणसी पहुंचे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
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विधानसभा चुनाव की तैयारियां के क्रम में शुक्रवार को वाराणसी में प्रदेश के 22 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्किट हाउस सभागार में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित सुपरवाइजर शामिल होंगे। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रशिक्षण के लिए बृहस्पतिवार की शाम वाराणसी पहुंचे।
कार्यक्रम में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में अधिकारियों को एफएलसी की प्रक्रिया और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के अधिकारी शामिल होंगे।
प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिकारियों और सुपरवाइजर को ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया से परिचित कराना है। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले उनकी तकनीकी जांच और तैयारियों का चरण महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को एफएलसी से संबंधित प्रक्रिया, निगरानी और व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बृहस्पतिवार की शाम वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद दोनों अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन भी किया। शुक्रवार को दोनों अधिकारी सर्किट हाउस में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले जिलों में वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल के 22 जिलों के अधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद होंगे।