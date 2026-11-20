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प्रतिनिधियों के लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, जिनमें वे वास्तविक रुचि लें और सक्रिय रूप से भागीदारी करें। इसके लिए सभी संबंधित विभागों, आयोजकों और समन्वयकों को टीम भावना के साथ काम करना होगा। कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. अंचल श्रीवास्तव ने बताया कि प्री-इवेंट से विश्वविद्यालय परिसर से बाहर निकलकर शहर के कई हिस्सों तक आयोजन की पहुंच बनाई जाएगी। प्रस्तावित गतिविधियों में रन फॉर केटीएस 5.0 प्रमुख है। केटीएस यूथ क्विज के माध्यम से युवाओं को काशी, तमिलनाडु, भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, कला, विज्ञान और विरासत से जुड़े विषयों पर अपनी जानकारी परखने का अवसर मिलेगा। वहीं, कैंपस के प्रमुख और अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर संगीत, नृत्य, कविता और फ्लैश मॉब जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आयोजन का भी प्रस्ताव है।

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काशी तमिल संगमम 5.0 का प्री-इवेंट 21 नवंबर को किया जा सकता है। इसकी तैयारियों को लेकर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक की। कुलपति प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि संगमम के माध्यम से विश्वविद्यालय को देश के सामने अपनी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक क्षमताओं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।