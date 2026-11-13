Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Power supply will remain uninterrupted during Chhath Puja; monitoring will be carried out from a control room set up in Sigra.

Varanasi News: छठ पूजा पर निर्बाध रहेगी बिजली, सिगरा में बने कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

Fri, 13 Nov 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Power supply will remain uninterrupted during Chhath Puja; monitoring will be carried out from a control room set up in Sigra.
घाटों और आसपास के इलाकों में बिजली व्यवस्था की होगी निगरानी, शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए रहेगी टीम
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। पर्व के मद्देनजर शहर के घाटों और आसपास के क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपूर्ति की निगरानी और बिजली संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए सिगरा में बिजली निगम के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अधिशासी अभियंता आर वी शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी। कहीं भी बिजली गुल होने, तार टूटने, ट्रांसफार्मर में खराबी या अन्य तकनीकी समस्या पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना देकर समस्या दूर कराई जाएगी। घाटों तक जाने वाले रास्तों और पूजा स्थलों के आसपास बिजली के तारों और उपकरणों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित न हो और फॉल्ट को ठीक किया जा सके, इसके लिए कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें