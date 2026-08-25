सावन 2026: ज्ञानवापी में जलाभिषेक के लिए जा रहे शिवसैनिकों को पुलिस ने रोका, हिरासत में लिया

सावन के अंतिम सोमवार को ज्ञानवापी में जुलूस के रूप में जलाभिषेक के लिए जा रहे शिवसैनिकों को पुलिस ने गोदौलिया पर रोका और हिरासत में ले लिया। शिवसैनिक श्रीकाशी विश्वनाथ, शृंगार गौरी और ज्ञानवापी स्थित आदिविश्वेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने जा रहे थे।

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दशाश्वमेध सर्किल के एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने गोदौलिया चौराहे से शिवसैनिकों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। बाद में उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। शिवसेना के उत्तर राज्य उप प्रमुख अजय चौबे ने कहा कि सावन में मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी में नमाज से रोकने की मांग प्रशासन से की गई थी, ताकि हिंदुओं के पवित्र मास सावन में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में नमाज न हो।मंदिर प्रशासन को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। मगर, हिंदू पक्ष की मांग पर कोई रोक नहीं लगी। इसलिए हम लोगों ने भी जलाभिषेक की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जुलूस में भवानी सेना की महिलाओं के अलावा अजय सिंह, सतीश शर्मा, प्रदीप पांडेय आदि शामिल रहे।