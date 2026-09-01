पुलिस की पाठशाला: डीसीपी काशी बोले - मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी ही सफलता की पहली सीढ़ी; पढ़ें सवाल-जवाब

सवाल- सड़क दुर्घटना की रोकथाम और कार चालक को ड्राइविंग के समय हार्ट अटैक से बचाव को लेकर कुछ ऐसे डिवाइस बनाने चाहिए, यह मेरा आइडिया है, क्या यह सही है?- अनन्या तिवारी

जवाब- यह बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस पर मेहनत और रिसर्च करिए। स्कूल और अन्य माध्यमों से सरकार तक इस आइडिया को पहुंचाया जाएगा।



सवाल- किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? -कोमल मौर्य

जवाब- किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अनुशासन और ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क ही सफलता की ओर ले जाती है।



सवाल- स्टेज फियर से कैसे बचें ?- कनिष्का यादव

जवाब- तैयारी और अभ्यास से इसे दूर किया जा सकता है। शीशे के सामने, दोस्तों के आगे 4-5 बार अभ्यास करें। विषय पर अच्छी पकड़ डर को आधा कर देती है।



सवाल- साइबर अपराध होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहां शिकायत करें? सृष्टि

जवाब- तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। अपराध होने पर 1-2 घंटे गोल्डन ऑवर में शिकायत पर रकम खाते में होल्ड हो जाती है। रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नजदीकी थाने में भी शिकायत दर्ज करें। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क है।



सवाल- किस क्षेत्र में कॅरिअर बनाना चाहिए ?

जवाब- किस क्षेत्र में रूचि हो, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। चाहे पढ़ाई हो या फिर खेलकूद, सोशल मीडिया।