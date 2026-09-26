हाईवे पर अनोखा नजारा: 308 पहिये वाले वाहन को पास कराने में जुटी तीन जोन की पुलिस, आठ थानों की फोर्स अलर्ट

भारी मशीनरी शुगर मिल वेसल को लेकर ओडिशा से रवाना हुए 308 पहिया वाले वाहन को हाईवे के रास्ते गाजीपुर निकालने के लिए तीन जोन की आठ थानों की फोर्स लगाई गई है। जोन के एडीसीपी और सर्किल के एसीपी समेत थानेदारों ने हाईवे पर बाधाओं को शुक्रवार की रात तक हटवाया। भारी-भरकम मशीन और ट्रेलर का वजन लगभग 200 टन है और 100 फीट लंबा है। इस वाहन को बलरामपुर जाना है।

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