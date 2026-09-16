Varanasi News: 168 विवेचनाओं पर पुलिस आयुक्त का शिकंजा, एक महीने में निस्तारण का अल्टीमेटम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:14 AM IST
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कमिश्नरेट में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग सुधार के लिए अधिकारियों को थाना गोद देने की पहल शुरू की गई है। पहले चरण में 15 थानों की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। दूसरे चरण में बाकी 15 थाने भी अधिकारी गोद लेंगे। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को गोद लिए थाना चौक का निरीक्षण किया। उन्होंने काशी जोन में लंबित 168 विवेचनाओं की समीक्षा की। साथ ही निस्तारण के लिए चल रहे एक महीने के अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। सीसीटीएनएस पर बेहतर काम करने वाली महिला महिला आरक्षी विद्या सिंह और प्रतिभा सिंह को 500-500 रुपये का पुरस्कार दिया गया। विवेचकों को प्रत्येक मामले में वैज्ञानिक और विधिसम्मत तरीके से साक्ष्य जुटाने और निष्पक्ष विवेचना करने को कहा। इस दौरान डीसीपी काशी गौरव बंशवाल, एडीसीपी वैभव बांगर समेत संबंधित एसीपी, पुलिसकर्मी और व्यापारी मौजूद रहे।