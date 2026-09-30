वाराणसी में आग का खौफ: पंखा गोदाम में 48 घंटे बाद फिर भड़कीं लपटें, झुक गए बीम; बेसमेंट में जाने से सहमे कर्मी

वाराणसी में पंखा निर्माण गोदाम में लगी भीषण आग 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकी है। बुधवार तड़के मलबे के नीचे दबी चिंगारियां एक बार फिर शोला बनकर भड़क उठीं। आग की लपटें दोबारा उठते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोबारा भड़की आग पर काबू पाया। हालांकि, हादसे के पीछे के असली कारणों का रहस्य अब भी बरकरार है।

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साल्वेंट रसायन बने मुसीबत का सबब

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गोदाम में पंखा बनाने और फिनिशिंग में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील साल्वेंट (रसायन) भारी मात्रा में रखे हुए हैं। जब-जब मलबे के नीचे हवा का संपर्क साल्वेंट से होता है, आग की चिंगारियां दोबारा सुलग उठती हैं।