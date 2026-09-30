दुर्गा पूजा 2026: 512 प्रतिमाओं के लिए सिर्फ 20 कुंड व तालाब, विसर्जन की तैयारी पर समितियों ने उठाए सवाल

सबसे बड़ा संकट प्रतिमा विसर्जन का है। कहीं तालाब से दुर्गंध उठ रही है तो कहीं पानी ही नहीं है। तबेले का पानी गिरने वाले तालाब में विसर्जन के लिए जगह देने की बात चल रही है। 512 दुर्गा पूजा समितियों की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 20 जगह तय किए गए हैं। इस आधार पर एक तालाब में 26 प्रतिमाओं के विसर्जन की चुनौती है। -तिलकराज मिश्रा, अध्यक्ष, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति



सनातनी सरकार से अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन अधिकारी उन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। प्रतिमा विसर्जन पर संकट के बादल हैं। लक्ष्मीकुंड की स्थिति खराब है। शंकुलधारा पोखरा बंद कर दिया गया है। विनायका में विसर्जन स्थल पर थीम पार्क बन रहा है। सनातनी परंपरा पर आंच आई तो समितियां बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। -एड. तरुण मुखर्जी, उपाध्यक्ष, श्री वाराणसी दुर्गोत्सव समिति



विसर्जन में दुर्दशा से तकलीफ होती है। गंदगी खुद साफ करते हैं। बंदर पंडालों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अधिकारी केवल गलतियों पर जुर्माना लगाना और नोटिस देने तक ही सीमित हैं। -डॉ. संजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष, प्रीमियर बॉयज क्लब, हथुआ मार्केट