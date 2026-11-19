तीसरे दिन कल्पना पटवारी का लोकगीत और 15 कार्यक्रम

22 नवंबर को नमो घाट पर कुल 15 प्रस्तुतियां होंगी। इस दिन की सबसे बड़ी स्टार प्रसिद्ध लोक गायिका कल्पना पटवारी होंगी, जो भोजपुरी और लोकगीतों से समां बांधेंगी। उनके अलावा सरिता सेठ, डॉ. जान्हवी पाण्डेय और रंजना राय के लोकगीत तथा पं. अनूप मिश्र व आर्यन मिश्र का शास्त्रीय युगल गायन होगा। मंच पर कथक और ब्रज लोकनृत्य की 4 प्रस्तुतियों के साथ अवंतिका महाराज का तबला वादन और अंशुमान महाराज का काशी रस वाद्य वृंद भी दर्शकों को मुग्ध करेगा।



अंतिम दिन पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र और कुमार सत्यम बिखेरेंगे जलवा

महोत्सव के समापन यानी 23 नवंबर को 12 भव्य प्रस्तुतियां होंगी। इस दिन पद्मश्री पं. शिवनाथ मिश्र की ताल वाद्य कचहरी और भजन-गजल गायक कुमार सत्यम की प्रस्तुति खास आकर्षण रहेगी। इसके साथ ही भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी नृत्य की 4 मनमोहक प्रस्तुतियां तथा शास्त्रीय व लोक गायन के 6 कार्यक्रम होंगे। सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया है।