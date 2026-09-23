Varanasi News: एनसीसी बी डिग्री पास कैंडिडेट्स को बीएचयू प्रॉक्टोरियल में मौका
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:15 AM IST
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एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट पास कैंडिडेट्स को बीएचयू की प्रॉकटोरियल में चयन होगा। इसके खिलाड़ियों को फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। चीफ प्रॉक्टर प्रो संदीप पोखरिया ने बताया कि 110 सीटों के लिए महिलाओं की भर्ती की जाएगी। सुबह नौ बजे से एंफीथियेटर मैदान पर फिजिकल टेस्ट शुरू होगा। इसमें दौड़ के अलावा अन्य टेस्ट लिए जाएंगे। महिलाओं की भर्ती के लिए 23 सितंबर को साक्षात्कार होगा। इसमें 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग की एनसीसी बी और सी प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। प्रतिभागियों को 12वीं का अंकपत्र, निवास, जाति प्रमाणपत्र, आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ सुबह 9 बजे एंफीथिएटर मैदान पहुंचना होगा।
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